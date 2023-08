Ztl, multe e polemiche, Festa: "Tutto regolare, state attenti alla segnaletica" Il sindaco: seguite le norme. Dall'opposizione stop alle polemiche strumentali

Ztl, multe e polemiche ad Avellino. Dopo il botta e risposta tra il sindaco di Avellino e ordine dei giornalisti sul dispositivo, il primo cittadino intervistato a margine della presentazione del Raduno dei Gemelli torna sul caso, ribadendo la correttezza delle azioni intraprese dall'amministrazione comunale: "Noi non accettiamo polemiche. Tuttavia, quando si leggono notizie su presunti errori commessi dalla pubblica amministrazione, soprattutto dalla polizia municipale, è giusto fornire spiegazioni. Invece di accusare la polizia municipale di un'installazione errata delle telecamere, dovremmo considerare che alcuni cittadini hanno violato le norme, e quindi la loro critica dovrebbe essere rivolta non a chi applica la legge, ma a chi la infrange."

Il Sindaco ha continuato a difendere la corretta posizione della ZTL, spiegando che la telecamera è stata posizionata strategicamente, consentendo a chi è in transito di svoltare in via Crescitelli: "Ribadisco che la ZTL è stata segnalata correttamente. Il varco è situato vicino a una via di uscita, e chiunque si avvicini alla ZTL attiva può girare a sinistra. Questo non sarebbe possibile più avanti. È una regola fondamentale."

Il primo cittadino, in merito alle proteste dei cittadini, raccolte da alcuni media, e alle osservazioni sui correttivi auspicabili per la segnaletica proposti dall'opposizione ha spiegato: "Mi aspetto che l'opposizione, che spesso non dimostra di conoscere a fondo le norme, eviti un approccio strumentale e una comunicazione scorretta. D'altra parte, mi aspetto che i media, senza suscitare polemiche, informino correttamente il pubblico sulla regolarità della situazione e sul fatto che i trasgressori dovrebbero essere più responsabili e non incolpare la normativa, ma chi la viola."