Un avellinese alla guida del nucleo speciale della Finanza a Siena: ecco chi è Il tenente colonnello Michelangelo Tolino, 41 anni, prende il posto del maggiore Lo Faro.

Cambio al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Siena. Ad assumere il comando del reparto sarà il tenente colonnello Michelangelo Tolino che prende il posto del maggiore Giorgio Luca Francesco Lo Faro, trasferito a Milano dopo due anni nella città del Palio. Tolino, nato ad Avellino nel 1982, proviene dal gruppo Investigazione criminalità organizzata del nucleo Pef di Perugia: per lui si tratta di un ritorno in Toscana, avendo già comandato il secondo nucleo operativo di Firenze. Il passaggio del testimone è avvenuto nella sala delle Bandiere della caserma 'Finanziere Giovanni Denaro'. Il comandante provinciale della Gdf di Siena, colonnello Piero Sorbello, ha ringraziato il maggiore Lo Faro "per l'impegno e la passione profusi negli anni di servizio" ed ha augurato al successore "di affrontare la nuova realtà operativa con dedizione ed entusiasmo, nell'interesse della collettività e delle imprese oneste".