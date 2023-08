Riparte l'Aias, il Commissario Arci: "Vince il diritto alla salute" "Confido nella Regione per il ripristino totale delle attività"

Una esasperante battaglia contro l’inappropriatezza della burocrazia quella intrapresa e vinta

dall’A.I.A.S. di Avellino per la riapertura dello storico Centro medico-riabilitativo di via Morelli e

Silvati.

Una vera e propria scommessa per il soddisfacimento del diritto alla salute dei numerosissimi

disabili e dei loro familiari per ben cinque lunghi anni portata avanti con perseveranza dal

Commissario Straordinario dell’A.I.A.S. di Avellino e che, finalmente, si è conclusa

favorevolmente con il riavvio delle attività riabilitative ambulatoriali e domiciliari, con il plauso

delle numerosissime famiglie per troppo tempo impropriamente private dei servizi sanitari e

dell’intero comprensorio della città di Avellino, mortificata nella dignità di una lunga e pregevole

tradizione medico-riabilitativa.

“Una grande soddisfazione quella che il mondo A.I.A.S. sta vivendo a seguito del riavvio delle

attività del Centro medico riabilitativo di Avellino, dopo il riconoscimento da parte della ASL, della

Regione e del Comune di Avellino della sussistenza dei requisiti normativi vigenti per

l’autorizzazione e l’accreditamento regionale. Non posso che esprimere, quindi, la mia gioia ed il

mio orgoglio per la riapertura del Centro che è sembrata, fino a poco tempo fa, una missione

impossibile ma che ora si è trasformata in una realtà in grado di offrire un servizio di straordinaria

importanza alle famiglie che vivono le problematiche legate alla disabilità” commenta il

Commissario Straordinario Antonio, Maurizio Arci, che dal suo insediamento ha creduto e

combattutto con fermezza ed autorevolezza questa estenuante battaglia.

“Oggi, finalmente, riaprono i battenti della sede A.I.A.S. di via Morelli e Silvati dopo che,

inequivocabilmente, il Consiglio di Stato - con sentenza del 17.03.2022 - ha accolto il ricorso

presentato dall’A.I.A.S. di Avellino al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del

28.08.2022. Tuttavia – prosegue il Commissario Arci – la nostra soddisfazione può ritenersi

parziale, dal momento in cui l’ASL di Avellino, nonostante abbia provveduto alla restituzione

dell’accreditamento definitivo, precedentemente ed indebitamente revocato (previa verifica da

parte delle Commissioni ASL e NU.VA avviate dal mese di agosto dello scorso anno e completate

nel mese di marzo 2023), in sede di sottoscrizione del contratto avvenuta il 10 agosto del corrente

mese non ha ripristinato la situazione ex ante, riducendo significativamente il numero delle

prestazioni assegnate per l’anno in corso, nonostante le sollecitazioni e le diffide indirizzate ai

vertici dell’ASL di Avellino e la disponibilità di un organico sufficiente (come da normativa

vigente) per l’erogazione di 140 prestazioni giornaliere. Ciononostante, l’ASL di Avellino ha

contrattualizzato l’acquisto di circa 60 prestazioni giornaliere.

Confido, quindi, nel buon senso delle Istituzioni interessate e del Governatore della Regione

Campania, affinchè si possa addivenire al più presto al ripristino totale delle attività riabilitative

del Centro di via Morelli e Silvati, nel pieno rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e per

la tutela degli interessi dei disabili in estenuante lista di attesa e dei loro familiari, ponendo fine

alle controversie giudiziarie utili solo a perpetuare ritardi e spreco di denaro per la Pubblica

Amministrazione”.