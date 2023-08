Ex operai Denso, il Vescovo di Avellino chiamerà Confindustria e azienda E' l'impegno assunto oggi dalla Diocesi dopo il tavolo con sindacati e lavoratori

Per gli 11 ex lavoratori interinali della Denso rimasti fuori dall'azienda continua l'impegno del vescovo di Avellino.

Ed è legata proprio a monsignor Arturo Aiello l’ultima speranza di tornare al lavoro. E’ quanto vien fuori dal tavolo che ha riunito a palazzo vescovile gli operai, i sindacati, don Vitaliano Della Sala e Carlo Mele, in rappresentanza della diocesi.

Non sono mancati momenti di tensione e scontro. Alla fine dalla discussione è venuta fuori una soluzione condivisa.

“L’impegno che ha assunto il vescovo – spiega Carlo Mele – è quello di contattare il presidente di Confindustria e il direttore della Denso, per cercare di riaprire il tavolo e rileggere l’accordo firmato due mesi fa, così da dare concretezza al ritorno al lavoro agli undici lavoratori rimasti fuori".

“Abbiamo immaginato di utilizzare una istituzione come la curia e in prima persona il vescovo per cercare di sensibilizzare Confindustria e la direzione aziendale sulla possibilità di rivedere l’accordo e accelerare la soluzione – gli fa eco Giuseppe Zaolino - La capacità di ascolto del nostro vescovo può trasformarsi in un’idea vincente, dai partiti non possiamo aspettarci granchè, i sindacati si stanno spendendo per trovare una soluzione ma l’autunno caldo in Irpinia è già cominciato”.