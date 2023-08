Addio a Irene Savino guerriera in rosa: "Non fiori, ma sostegno alle volontarie" Lotta al cancro. il tragico lutto per la rete Amdos e Amos di Iannace

La rete delle Amdos e Amos campane, capeggiata dal senologo e primario della Breast Unit del Moscati Carlo Iannace, è in lutto per la morta di Irene Savino, una delle volontario della lotta contro il cancro al seno.

Forte e fiera guerriera in rosa, Irene ha combattuto con tenacia e determinazione, accanto al suo amato Antonio Gazzero, come un vero leone. In un gesto che rifletteva la sua generosità, Irene ha preso una decisione straordinaria. Ha scelto di non volere fiori in suo onore ma donazioni, che ha girato all'Associazione AMDoS di Carlo Iannace, che si impegna nella ricerca contro il tumore al seno. Questa scelta testimonia il suo desiderio di aiutare altre donne nella loro lotta contro questa terribile malattia, anche dopo la sua dipartita. Donazioni per le volontario della lotta al cancro, quelle che ha chiesto Irene per aiutare altre donne nella prevenzione del tumore.