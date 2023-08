"Chi Dona il Sangue, Dona la vita": Tappa a Pietrastornina per DonatoriNati Appuntamento domenica 27 agosto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nel comune irpino.

Chi Dona il Sangue, Dona la vita : Tappa a Pietrastornina per DonatoriNati. Una raccolta straordinaria di sangue, organizzata dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, dall’ Associazione Pretalando, e DonatoriNati Polizia di Stato e patrocinata dal Comune di Pietrastornina.

Essere tra la gente e per la gente: è questo l ‘obiettivo di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che con i loro uomini e donne portano avanti, in tutta Italia, un grande obiettivo: diffondere sempre più la cultura della donazione di sangue. Domenica 27 agosto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 personale medico a bordo di un’autoemoteca della Frates accoglierà quanti vorranno donare il sangue. Un gesto semplice e generoso che salva la vita. Una sinergia istituzionale, che si intreccia con la collaborazione di altre associazioni di volontariato locali, che operano per la comunità unendo lo sport alla beneficenza, come “Petralando”guidata dalla Presidente Letizia Pisaniello. Un modo per essere in prima linea e per dare un esempio forte e chiaro ai cittadini e ai giovani.

“Prima di tutto la solidarietà “ il claim dell ‘evento, che è previsto, dunque, dalle 8 alle 12 presso piazza Vittorio Veneto del borgo irpino. Saranno presenti mezzi dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile della Polizia di Stato, un modo per diffondere la cultura della legalità e della solidarietà e per “Esserci Sempre “.