Avellino, sfondano finestre e occupano case:"Tolleranza zero, presto sfratti" Due occupazioni abusive in via Acciani, Mazza: alloggi pronti per essere consegnati vengono invasi

Allerta ad Avellino per le occupazioni abusive degli alloggi. In sole 48 ore in via Acciani, nel rione Quattrograne, sono stati occupati due alloggi. Un doppio intervento illecito quello avvenuto, che ha scosso la comunità locale, generando rabbia e timore tra i residenti. Una donna, già nota per i suoi appelli pubblici alla ricerca di una casa per sé e la sua famiglia, ha compiuto un gesto che ha privato una famiglia bisognosa, con minori a carico, del loro diritto legittimo all'alloggio. Martedì scorso, il primo raid. Gli abusivi avrebbero sfondato una finestra, facendo irruzione in un appartamento in fase di completamento dei lavori di riqualificazione, destinato a legittimi assegnatari. La Polizia di Stato è giunta sul posto, ma purtroppo gli abusivi avevano già preso possesso dell'immobile. L'assessore Marianna Mazza annuncia: presto ci saranno gli sfratti. Non possiamo tollerare l'illegalità . I nostri uffici sono costantemente al lavoro per garantire lo scorrimento della graduatoria per le assegnazioni ai legittimi proprietari e , al contempo, stiamo censendo anche gli abusivi. Il comune di Avellino è costantemente impegnato per fare fronte alle emergenze sociali. Non accettiamo che gli abusivi occupino case assegnate. Stamane ho incontrato il sindaco Festa. Ci siamo lungamente confrontati per programmare il farsi. Il primo cittadino ha già chiamato il prefetto Paola Spena informandola sulla situazione attuale. A giorni si terrà il tavolo sul tema con le forze dell'ordine per avviare la fase due, quella della realizzazione degli sfratti esecutivi".