Comune di Avellino, Preziosi accusa: "Noi denunciamo ma Procura e Prefettura..." Il consigliere comunale di opposizione ha lanciato una denuncia davvero molto grave.

“Noi segnaliamo le cose che non quadrano. E non sono poche. Ma dalla Prefettura e dalla Procura della Repubblica di Avellino continuiamo a non avere risposte. E questo è decisamente paradossale”. E' forte l'accusa che Dino Preziosi, manager di grande esperienza, consigliere comunale di opposizione al comune di Avellino, ha lanciato nel corso della rubrica “Punto di vista “ del direttore Pierluigi Melillo, andata in onda su Otto Channel, canale 16 del digitale terrestre.

Preziosi ha denunciato diverse irregolarità che concernono l'attività amministrativa del comune di Avellino, molte delle quali sono racchiuse in esposti finiti sul tavolo del prefetto Paola Spena, e del Procuratore Domenico Airoma. “Ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta da queste istituzioni”, dichiara Preziosi nel corso dell'intervista (per rivedere il video clicca qui).