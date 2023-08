Platani viale Italia, Legambiente: Serve autorizzazione per sistema irrigazione Dello Iaco: "Lavori invasivi, parere vincolante del MInistero"

"Il progetto per Viale Italia è incompleto, anche perché ci deve un sistema d’irrigazione ad hoc con le dovute autorizzazioni". Si torna a parlare della questione dei platani monumentali ad Avellino e Interviene il vice presidente di Legambiente Avellino, Antonio Dello Iaco. "Abbiamo comunicato al Comune, alla Regione Campania e al Ministero delle Politiche Agricole, competente in materia di alberi monumentali, le nostre osservazioni riguardo all'aspetto fitosanitario. In particolare abbiamo contestato al Ministero la circostanza che dei lavori di scavo effettuati nei pressi delle radici di alberi monumentali creerebbero danni. Queste tipologie di lavori che il Comune sta portando avanti all'altezza del Rubilli per il sistema d'irrigazione dei platani sono invasivi e hanno bisogno di un parere vincolante del Ministero e di una autorizzazione specifica dell'ente. E, allo stato attuale delle cose, non sembra esserci alcuna autorizzazione per il sistema di irrigazione".