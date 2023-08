Piano di Zona, Festa: "Stanziati 15 milioni di euro per le fasce deboli" L'annuncio sui social del primo cittadino

Per il Piano di Zona, il Comune di Avellino ha stanziato 15 millioni di euro. Lo scrive in un post su facebook il sindaco Gianluca Festa che aggiunge: "Un aiuto importante per le tante famiglie che vivono in condizioni disagevoli. Si tratta di fondi per erogare servizi adeguati e assistenza qualificata alle persone maggiormente in difficoltà. In questo modo siamo sempre più concretamente al fianco di chi ha bisogno".