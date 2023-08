Avellino, l'ex assessore Galasso coordinatore dello studio sui fanghi conciari La nomina in Toscana ma le conseguenze dello smaltimento sono gravi in Campania per il fiume Sarno.

Il Dott. Maurizio Galasso nominato coordinatore scientifico del Gruppo di ricerca Aquarno per la valutazione degli impatti nello smaltimento dei fanghi conciari e del prodotto definito keu. L’ attività conciaria genera numerosi impatti che necessitano di un attento controllo e di interventi atti a minimizzarne gli effetti. Tali impatti possono essere molto negativi sull’ ambiente e tutto ciò è testimoniato dalla emergenza del Fiume Sarno dell’ inizio anni 2000 e dalle attuali attività di indagine della DDA di Firenze prorio sugli impianti Aquarno con particolare riferimento allo smaltimento fanghi ed ai prodotti derivati definiti KEU. Su quest’ ultimo prodotto vi è stata una attività di studio congiunta dell’ ARPA Toscana e dell’ Università di Pisa che pur non raggiungendo evidenze scientifiche definitive hanno sollevato non pochi dubbi sulle attività indagate. La stessa Regione Toscana ritiene necessari ulteriori approfondimenti ed interventi per la minimizzazione degli impatti ambientali. In tale ottica il Consorzio Aquarno ha istituito un gruppo di studio qualificato per valutare tutti i possibili impatti connessi con tali fasi di trattamento individuando anche le soluzioni di minimizzazione degli impatti più appropriate. Il Gruppo di studio è costituto da : - Prof Gaetano Guerra , accademico dei Lincei e già Presidente della Società chimica Italiana, Docente del Dipartimento di Chimica e Biologia dell’ Università di Salerno; - Prof Ernesto Reverchon Docente di fama internazionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’ Università di Salerno - Dott. Gianluigi Calvanese già direttore della Stazione Sperimentale delle Pelli di Napoli con particolare esperienza delle industrie conciarie - Dott. Maurizio Galasso già commissario di governo per la soc SEI Toscana di Siena ed attuale consulente ambientale del Consorzio Aquarno con compiti di coordinatore scientifico del Gruppo. Il Gruppo di studio nominato in data 04/08/2023 si riunirà per iniziare la propria attività in data 30/08/2023.