Moscati Avellino, Covid-19 nel reparto di Geriatria Positivi al coronavirus risultano tre anziani e una infermiera

Covid in corsia, 4 i casi in poche ore nel reparto di Geriatria al Moscati di Avellino. Attualmente ci sono tre pazienti e un'infermiera infettati in questo reparto. Gli anziani (28 quelli ospitati complessivamente all'interno del reparto) sono malati fragili più suscettibili a complicazioni legate al virus a causa dell'età avanzata e delle condizioni di salute precarie.

La situazione è tenuta sotto costante osservazione dal personale sanitario e l'impegno del personale dell'Ospedale Moscati nel fornire il miglior trattamento possibile ai pazienti - Covid-19 e non - è straordinario. Sono in corso esami specifici su tutti i malati del reparto, per accertare eventuali nuovi casi in corsia. I tre positivi vengono tenuti sotto stretta osservazione.