Occupazioni abusive e Pnrr, il ministro Piantedosi in campo Il titolare del Viminale detta la linea su ripristino della legalità e sviluppo dei territori

C'è la linea dura del Viminale sulle occupazioni abusive, tema prepotentemente tornato alla ribalta delle cronache ad Avellino.

Il sindaco Festa ha annunciato tolleranza zero dopo gli ultimi episodi, il ministro Matteo Piantedosi, da Pietrastornina, rinnova il messaggio ai prefetti. “Ho diramato una direttiva meno di un mese fa. Ho raccomandato ai prefetti di scongiurare occupazioni nuove, stroncarle sul nascere e, dopodichè, c'è tutto un programma di ripristino della legalità su siti occupati già da tempo e su cui lavoreremo incessantemente".

Il controllo del territorio per garantire sicurezza e prevenzione ma attenzione anche allo sviluppo. Per i piccoli comuni incombe la scure dei tagli sui fondi Pnrr ma anche Piantedosi, dopo il collega fitto, rassicura: “Nessuno di questi progetti verrà perso, si tratta solo di dare le coperture finanziarie necesarie che ci sono. I sindaci possono andare avanti quindi non c'è nessun motivo per essere preoccupati”.