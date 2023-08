Inchiesta Avellino Summer Festival, la maggioranza: "Pieno sostegno a Festa" I capigruppo ribadiscono la fiducia verso l'operato dell'amministrazione e degli uffici comunali

«L’Avellino Summer Festival rappresenta un’opportunità di crescita per la città di Avellino, per il suo appeal turistico e per le nostre attività commerciali. Come al solito, l’opposizione non è riuscita a coglierla. La minoranza ha perso per l’ennesima volta l’occasione di adoperarsi per il bene della città, concentrandosi esclusivamente sul proprio tornaconto politico ed elettorale. Ne prendiamo atto. Questa Amministrazione e questo sindaco hanno avuto fino ad oggi la forza e la capacità di assumere scelte che mai nessuno aveva avuto il coraggio di adottare: dalla delocalizzazione del terminal di Piazza Kennedy, che ha abbattuto l’inquinamento in città, alla riqualificazione di Campo Genova, oggi “Smile Arena”, data erroneamente per inquinata, ma che ha appena ospitato un concerto con migliaia di giovani. Come capogruppo di «Viva la Libertà», rinnovo il mio sostegno e la mia fiducia a Gianluca Festa, all’Amministrazione ed agli uffici dell’ente. Avellino ha avuto per troppi anni amministratori con poco coraggio, poche idee e poca visione. Da avellinese e da consigliere, continuerò a sostenere questo sindaco e questo approccio amministrativo per il bene della città».

A dichiararlo è il capogruppo di “Viva la Libertà”, Diego Guerriero.

«Voglio esprimere la massima fiducia nel lavoro svolto dagli uffici per l’organizzazione di un Summer Festival senza precedenti, e nell’indagine della Procura, che, da quanto si apprende dalla stampa, è stata chiamata a sgomberare il campo da ogni equivoco sull’organizzazione degli eventi estivi. Come consiglieri di maggioranza, non prestiamo di certo il fianco alle solite prese di posizione dei Soloni di turno, che gettano discredito per partito preso, ma ci affidiamo alla trasparenza ed alla bontà di atti che, giova ricordarlo, sono e restano pubblici. Chi amministra, sa assumersi le responsabilità del proprio operato. Ma voglio ricordare a me stesso che, in quattro anni di amministrazione, le tante denunce prodotte dalla minoranza si sono rivelate sistematicamente infondate. Al sindaco Festa, che ha ben esplicitato la linea dell’Amministrazione e la condotta degli uffici, rinnovo il massimo sostegno e la mia piena condivisione del lavoro svolto».

E’ quanto afferma il consigliere di “Davvero”, Mario Spiniello.

«E’ davvero un peccato osservare alcuni consiglieri comunali non fare altro che denigrare la città in cui vivono e sono stati eletti. Farebbero bene a dare un contributo fattivo al miglioramento complessivo di Avellino. A proposito delle risorse spese, questa amministrazione si è anche fatta carico di consentire ai tanti cittadini che non hanno la possibilità di andare in vacanza e sono costretti a restare qui, per ovvie ragioni, di vivere comunque un’estate di tutto rispetto e godere di tutte le iniziative che l’Amministrazione ha messo loro a disposizione. Avellino non è solo feste e iniziative culturali, ma anche risoluzione dei problemi. Su queste basi, saranno solo e soltanto i cittadini a giudicare l’operato di questa amministrazione».

Lo evidenzia il capogruppo di “Avellino Vera”, Gerardo Melillo.