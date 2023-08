Avellino: si torna a scuola con settimana corta e nuovi presidi: ecco chi sono Al Convitto Colletta arriva Lieto, D'Agostino alla Cocchia e Ranieri al Liceo Colletta di via T

Si torna a scuola anche in Irpinia e si entrerà in classe con la settimana corta anche quest’anno. A due settimane dalla prima campanella, le scuole di ogni ordine e grado di Avellino si preparano ad accogliere nuovamente gli alunni con l’orario più lungo dal lunedì al venerdì e il sabato a casa. L’anno scorso furono le amministrazioni locali, comuni e provincia, a sollecitarlo. Adesso sono gli istituti a confermarlo. Sono complessivamente 49mila gli studenti nella provincia irpina: 7mila alla scuola dell’infanzia, 15mila alla primaria, 10mila alla media, 17mila alle superiori. Fiorella Pagliuca da quest'anno è il nuovo provveditore agli studi di Avellino. Ufficializzata la designazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale. Già apprezza dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Regina Margherita-Leonardo Da Vinci di Avellino, da un anno aveva assunto un incarico di prestigio presso il ministero dell’Istruzione a Roma. L’ufficio scolastico provinciale di Avellino era in reggenza da diversi mesi dopo il pensionamento di Rosa Grano, a lungo provveditore in Irpinia.

E si torna nelle scuole con un vero e proprio cambio di guardia ai vertici di alcuni istituti e licei.

Dal primo settembre infatti sarà Attilio Lieto il nuovo dirigente del Convitto di Avellino, dopo il pensionamento della preside Maria Teresa Brigliadoro. All’inizio anno scolastico 2017 aveva sostituito Angelina Aldorasi al vertice dello storico istituto di corso Vittorio Emanuele.

Dopo aver guidato il Perna negli anni scorsi, quest’anno ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastico all’istituto superiore di Grottaminarda e di reggente del Vanvitelli di Lioni. L’incarico sarà valido fino al 2025.

Alessandra D’Agostino, dopo aver diretto l’istituto comprensivo Palatucci di Montella, guiderà l’Enrico Cocchia – Dalla Chiesa di Avellino. Lucia Ranieri, l’anno scorso al “Ronca” di Solofra, sarà la nuova dirigente del Liceo classico “Pietro Colletta” di Avellino.

Il dirigente scolastico Gerardo Cipriano lascia il De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e guiderà l’istituto comprensivo Iannaccone di Lioni. Silvana Rita Solimine dal Fermi di Vallata passa alla guida del liceo Parzanese di Ariano