Avellino, addio al celibato epico: selfie e foto con hobbit, sindar e maghi Travestimenti a tema "Il signore degli anelli" per un gruppo di amici in festa per il promesso sposo

Un addio al celibato a tema per divertirsi tra amici, condividendo la passione per le prodezze, avventure e magia de "Il signore degli anelli". Ad Avellino oggi non sono passati inosservati Stefano, Matteo Maurizio, Emanuele, Piero e Ugo che, travestiti rispettivamente da Frodo, Legolas, Samvise Gangeee, Aragorn, Gandalf e Gimli, hanno passeggiato in città, attirando la curiosità di tanti. I sei amici di Cava de Tirreni hanno deciso di festeggiare le nozze imminenti ad Avellino, dove il promesso sposo Stefano ( Frodo) ha studiato per anni al Conservatorio Domenico Cimarosa, diplomandosi brillantemente. Oggi Stefano è ritornato indietro nel tempo per un giorno speciale, divertendosi con i suoi amici di sempre tra gioia, sorrisi e un pizzico di fantasia. In tanti, lungo il corso Vittorio Emanuele, hanno voluto conoscere lo sposo e i suoi amici, scattando qualche foto tra Hobbit, maghi, sindar ed elfi. Scatti e selfie hanno scandito il passaggio dei sei, che hanno strappato un sorriso e trasmesso allegria a grandi e piccini. Intanto cresce l'attesa per le nozze che si terranno ad ottobre, quando Stefano coronerà il suo sogno d'amore con la sua adorata Delia.