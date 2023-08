Passeggiata del Principe, tour ai Cunicoli longobardi e all’ipogeo della Casina Appuntamento stasera alle 20. Si parte da piazza Amendola

Questa sera, alle ore 20, torna la “Passeggiata del Principe”, il tour guidato organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato da Laura Nargi, per rivivere l’epopea dei Caracciolo, signori di Avellino nell’età d’oro della città. I visitatori avranno la possibilità di godere di un percorso turistico suggestivo ed affascinante, che li condurrà all’interno dei Cunicoli longobardi, fino all’ipogeo di Casina del Principe. E per l’occasione, la visita guidata si arricchirà di un ulteriore momento all’insegna dell’arte e della bellezza, incentrato sulla fotografia contemporanea.

Si partirà, come di consueto, da Piazza Amendola, un tempo piazza Centrale, dove sorgono lo storico palazzo della Dogana dei Grani e l’obelisco in onore di Carlo II d’Asburgo. Si proseguirà attraverso il fitto reticolo dei Cunicoli longobardi, poi alla volta della Fontana di Bellerofonte, per arrivare, seguendo l’asse storico di corso Umberto I, prima al Castello longobardo e, poi, alla Casina del Principe.

E’ qui che il tour si fermerà, per consentire ai visitatori di prendere parte al finissage conclusivo della personale del fotografo Massimo Tagliaferri, dall’evocativo titolo “Polaroid”. La mostra si comporrà di lavori su polaroid, scatti singoli, trittici e mosaici che, attraverso la manipolazione della pellicola stessa, assumono un effetto unico non riproducibile all’infinito, quasi pittorico, in aperta opposizione al concetto stesso di fotografia tradizionale.

I biglietti, intero al costo di 5 euro, ridotto 11-17 anni a 3,5 euro, sono ancora disponibili sul link sqr.co/av_principe/.

Per info è disponibile il numero (solo whatsapp) 388 40 70 190.