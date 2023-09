Ospedali e case di comunità, patto Provincia-Asl: "Servono 300 unità" Sottoscritto un protocollo per snellire le procedure per le nuove strutture sanitarie

Ospedali e case di comunità in Irpinia, sottoscritto l’accordo tra la Provincia e l’Asl di Avellino, finalizzato ad accelerare e snellire le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione sul territorio irpino delle strutture sanitarie previste dal Pnrr.

“La Provincia, grazie all’Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti, provvederà a convocare le conferenze dei servizi per acquisire immediatamente i pareri - spiega il presidente Rizieri Buonopane - Compatibilmente con i tempi delle istruttorie degli enti coinvolti, faremo subito la nostra parte".

Resta però il grande nodo del personale. Per il direttore generale Asl Mario Ferrante servono almeno 300 operatori. “Tutte le attività sono partite, in tempi brevi daremo in appalto le realizzazioni. Siamo già al lavoro per il personale da impiegare, i lavori devono concludersi entro il 2026, dobbiamo già essere pronti: al momento, spiega, possiamo allocarli presso i distretti e gli ambulatori territoriali. Quando avremo le strutture verranno spostati. Solo per gli infermieri territoriali parliamo di circa 300 unità”.

Ferrante chiosa sul centro autismo di Valle: "Non appena avremo la documentazione dal Comune per l’acquisizione sanante siamo pronti con il nostro progetto da 1,4 milioni di euro".