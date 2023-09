L'Air cambia il percorso per Napoli, utenti beffati alle fermate La segnalazione di un utente: "A piedi dalla farmacia del Daino fino all'Autostazione"

Non sono mancati disagi ad Avellino in mattinata per un cambio di percorso dei bus Air diretti a Napoli, variazione in vigore da oggi fino a lunedì 4 settembre. I pullmann – ci segnala un utente – in uscita dall'Autostazione di via Fariello percorrono il tratto chiesa San Ciro - Variante e imboccano Torrette di Mercogliano alla rotonda del Bar Texas, in via Nazionale. Al di là degli oggettivi disagi lamentati per il cambio di percorso, nella sua segnalazione il cittadino ravvisa come ci sia solo un “misero avviso alle fermate saltate, senza considerare che chiamando il numero Verde l'utente viene messo in attesa per diversi minuti, salvo poi chiudere la comunicazione". Risultato il viaggiatore di turno ha dovuto percorrere a piedi il tratto dalla farmacia del Daino fino all'Autostazione senza riuscire ad avere comunicazioni telefoniche con Air Campania.