Avellino, giù i pini secolari di viale Italia: sarà una strage Anche questa mattina in corso le operazioni di abbattimento

Sono in corso le operazioni di abbattimento dei pini secolari di viale Italia ad Avellino. Giù i primi pini pericolanti situati all'interno delle mura della facoltà di Scienze Enologiche di viale Italia ad Avellino.

Su 38 piante della stessa specie esistenti nell'area che rientra nel Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli, secondo quanto accertato, ben 19 sono da abbattere perché sono pericolanti. Tutto accertato da una perizia affidata da Palazzo Caracciolo a due esperti agronomi.

Lo studio effettuato non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni: 16 piante, poi diventate 19, erano da abbattere. Tecnicamente per una «radicazione superficiale» e la «crescita asimmetrica della chioma rispetto al nocciolo centrale d'inerzia». In pratica, importanti deficit di stabilità dovuti al fatto che questi pini all'epoca sono stati piantati troppo vicini.

Insomma, secondo i riferimenti della Provincia, quanto deciso è un'operazione inevitabile che è stata condivisa anche con il Dipartimento regionale e il Gruppo Carabinieri Forestali.