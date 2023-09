"Senza reddito di cittadinanza più povertà, prevedo autunno caldo" Don Vitaliano Della Sala: "Alla Caritas tanti italiani, anche più degli stranieri"

A margine dell’incontro tra Confindustria e il Vescovo Aiello sulla situazione degli ex interinali Denso, Don Vitaliano Della Sala, vice direttore Caritas Avellino, ha fatto il punto su disoccupazione e povertà.

"Le premesse per questo autunno non sono buone, soprattutto a causa dell'abolizione del reddito di cittadinanza. Non voglio fare politica, ma è importante sottolineare che il reddito di cittadinanza, nonostante i suoi limiti e le critiche, ha aiutato molte famiglie. Abbiamo notato una diminuzione delle richieste nei centri di ascolto della Caritas quando è stato introdotto. Ora invece prevediamo un aumento delle richieste a partire da settembre e ci stiamo preparando per affrontare questa situazione".

"L'autunno sarà difficile a causa della disoccupazione e della mancanza di reddito. Dobbiamo fare del nostro meglio per gestire queste sfide in modo razionale e cercare soluzioni, ascoltando i protagonisti di questa situazione difficile".

“Alla Caritas stiamo concentrando i nostri sforzi sugli immigrati, che non costituiscono più un'emergenza, ma richiedono preparazione per accogliere gli arrivi e trovare soluzioni. Dobbiamo anche prestare attenzione ai nostri connazionali - ha concluso Don Vitaliano - il numero di italiani che si rivolgono al nostro dormitorio è in aumento. Abbiamo più ospiti italiani nel nostro dormitorio rispetto agli stranieri”.