Evitarono una strage sacrificando la loro vita: l'Irpinia ricorda l'eroe Mazza Un grande esempio di altruismo da custorire e trasmettere alle nuove generazioni

L'Irpinia non dimentica un suo eroe, il tenente pilota Mario Mazza. Una celebrazione in suo onore verrà celebrata domenica 10 settembre nella chiesa del santissimo rosario ad Avellino in occasione del 54esimo anniversario del tragico incidente aereo nei cieli della Puglia.

La storia

Correva il 9 settembre del 1969, il pilota avellinese dell'aeronautica militare Mario Mazza all'epoca sottotenente, ritornava alla base del 36esimo stormo di Gioia del Colle, insieme al collega Giovanni Gialò di Triggiano in provincia di Bari, dopo aver effettuato una ricognizione dei confini territoriali con l'Est Europa a bordo dei loro cacciaintercettori.

I velivoli vennero in collisione tra loro e i due ufficiali consapevolmente, come la divisa insegna, condussero gli aerei a schiantarsi in un luogo non abitato a Massafra nel tarantino. Avevano entrambi soli 25 anni.

Un grande esempio di altruismo da custodire, preservare e trasmettere alle nuove generazioni. Per non dimenticare..