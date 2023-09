Lavori sulla condotta, stasera manca l'acqua: ecco in quali comuni L'Alto calore annuncia possibili disfunzioni all'erogazione idrica nella serata di oggi

A causa di lavori improcastinabili sulla condotta idrica 300 in Agro di Aiello del Sabato, l'Alto calore annuncia che l'erogazione idrica sarà sospesa in sette comuni dell'hinterland compreso il capoluogo. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nella serata di oggi 5 settembre in virtù dell'intervento di riparazione in atto.

Saranno interessati i comuni di Avellino (Serbatoio località Cesine), Atripalda (serbatorio rurale), Cesinali, Aiello del Sabato, San Michele di Serino (rurale), Contrada e Forino.