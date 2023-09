Avellino, convitto Colletta in lutto per la morte della maestra Emilia Prisco Il cordoglio della comunità intera

Il mondo scolastico irpino è in lutto per la morte di Emilia Prisco, insegnante del Convitto Colletta, scomparsa prematuramente nella giornata di ieri. Prisco è stata una maestra autentica, ver appassionata del suo lavoro, sempre pronta ad aiutare i colleghi, disponibile al confronto, attenta come poche alle esigenze degli allievi che amava profondamente e a cui aveva dedicato la vita. È il lutto la comunità scolastica del Convitto, guidata dal dirigente Attilio Lieto, che la ricorda come una “collega sempre affettuosa e pronta al dialogo”.

“È stata una docente rispettosa del ruolo e della professione – la ricorda commossa l’ex dirigente Angelina Aldorasi – La vedo ancora salire le scale per venire in Presidenza e risolvere insieme i vari problemi che si presentavano portando per mano il suo piccolo alunno. Dolce e disponibile, Sempre”. “Ricorderò sempre il tuo sorriso” sottolinea Adele Corrado. “Ci mancherai – dice Giovanni Moschella – il tuo sorriso, la tua solarità, il tuo carisma. Solo un mese fa ci eravamo abbracciati al Corso”. “Mi consolano i tanti bei ricordi dei momenti vissuti insieme” scrive Rosita Festante. I funerali si terranno domani pomeriggio, alle 16, alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria ad Avellino.