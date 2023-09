Si rompe condotta a San Potito Ultra: risveglio senza acqua ad Avellino Si lavora senza sosta, ma la rottura della condotta è a in profondità: strada allagata a San Potito

Si rompe condotta a San Potito Ultra, Avellino resta senza acqua. Risveglio a secco nel capoluogo in molti condomini e case della città tra via Tuoro Cappuccini a contrada Amoretta, passando per via Tagliamento e via Scandone, via Pennini, Tagliamento. Ma non solo: rubinetti a secco in molti stabili anche a Ospedaletto d'Alpinolo , Summonte e Mugnano del cardinale, Monteforte, Roccabascerana. Si tratta di un intervento importante per i lavoratori dell'Acs impegnati in scavo e lavori dall'alba, coordinati dal responsabile Vito Guerriero. La rottura è avvenuta su una grossa condotta, la numero 600 e a molti metri di prondita. Già ieri c'erano stati altri disagi a causa di avori improcrastinabili su condotta idrica DN 300 in agro del Comune di Aiello del Sabato, l'erogazione idrica al servizio dei serbatoi dei Comuni di Avellino, Cesinali, Atripalda, San Michele di Serino, Forino, Aiello del Sabato e Contrada era stata sospesa.