Centro Autismo di Valle, Festa scarica l'Asl e si affida a un privato Il sindaco: "Lavoriamo per una partnership di grande qualità"

Centro Autismo di Avellino, il sindaco Festa rompe con l'Asl e si affida a un privato per la struttura di rione Valle.

E' quanto emerso dall'incontro del primo cittadino con Michelangelo Varrecchia e Gennaro D'Anna dell'ufficio Garante diverse abilità.

"In questi mesi abbiamo lavorato sia per la parte strutturale sia per la gestione. A febbraio dopo la riunione in Prefettura con l'Asl ci fu un sopralluogo consulenziale per il quale non c'è mai stato consegnato neanche il verbale. A questo punto, abbiamo dovuto immaginare una soluzione che andasse nell'esclusivo interesse dei ragazzi e delle loro famiglie, allo scopo di offrire le migliori cure possibili".

"Stiamo lavorando a una partnership con una struttura il cui nome sarà annunciato dopo il raggiungimento dell'intesa ma vi assicuro che, nel caso di esito positivo, tutti saranno soddisfatti”.

Rapporto chiuso quindi con l'Asl almeno per Valle. "In tutti questi anni hanno fatto solo chiacchiere. Sono quattro anni che all'Asl è stata richiesta una bozza di protocollo d'intesa ma non è mai arrivata”.

Gli interlocutori continuano ad aspettare e sperano che le rassicurazioni di festa si tramutino presto in fatti concreti. "Il sindaco ci ha garantito che in tempi brevissimi darà sicuramente una risposta concreta alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie – chiosa Varrecchia - Sono 16 anni che aspettiamo, speriamo che la parola data venga mantenuta".