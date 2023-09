Avellino ricorda il pilota eroe: una messa in memoria del tenente Mario Mazza Domenica nella chiesa del Santissimo Rosario



Una giornata nel segno del ricordo del Tenente Pilota MARIO MAZZA è quella organizzata dall'Associazione Arma Aeronautica, sezione di Avellino in occasione del 54° anniversario del tragico incidente aereo nei cieli di Puglia che costò la vita al Tenente e a un suo collega pilota.

Mario Mazza, giovane aviatore irpino, decise di rendere innocuo l'incidente per la popolazione, consapevole di pagare tale gesto con il massimo sacrificio.

I parenti e gli amici tutti con l'Associazione Arma Aeronautica non dimenticano e domenica alle 19:00 parteciperanno ad una messa presso la chiesa del Santissimo Rosario.