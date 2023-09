De Giovanni: "Non ricordiamoci di Napoli solo durante le tragedie e disgrazie" Monito da Biogem da parte del noto scrittore e sceneggiatore partenopeo

"Mettere in luce e utilizzare la tradizione per esaltare la parte bella di Napoli è un dovere. Non dobbiamo ricordarci di questa città soltanto in occasione di tragedie e disgrazie, ma tutti i giorni.

Lo ha detto a Biogem durante il meeting "La due culture" il noto scrittore e sceneggiatore partenopeo Maurizio De Giovanni.

"Ho portato la Napoli bella, purtroppo come tutte le grandi realtà meridionali del mondo ha anche tante zone d’ombra. La musica è un veicolo importantissimo, noi parliamo con la musica, la musica ed è fondamentale per noi napoletani."

Poi un passaggio sulla terra d'Irpinia e il grande valore delle aree interne:

L’Irpinia è ricchissima di idee, valori e tradizioni. Portare un po' di Napoli qui è sempre un piacere. E poi a Biogem in modo particolare, una realtà meravigliosa conosciuta e apprezzata nel mondo."

Applausi da parte del folto pubblico presente in sala a partire dal presidente di Biogem Ortensio Zecchino. Uno spettacolo inedito ‘tra musica e parole’, accompagnato dalla voce di Emanuela Loffredo, dalla chitarra di Maurizio Pica e dal mandolino di Michele De Martino.