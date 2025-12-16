Due ori per le Arcieri del tricolle: successo a Napoli Ecco le loro posizioni in classifica generale

Ancora ottimi risultati per le Arciere del tricolle all’indoor interregionale a Napoli.



Le due atlete che sono scese in campo hanno entrambe conquistato il gradino più alto del podio. Dopo i canonici due turni di gara (uno mattutino ed uno pomeridiano) queste le loro posizioni in classifica generale:



Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, oro, Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro.



Per Marianna Rogazzo anche un premio speciale per avere conseguito il punteggio più alto, in assoluto, tra tutte le arciere, arco nudo, delle diverse classi in gara (ragazzi, allievi, juniores, seniores e master).