Ariano: nuovo stop all'energia elettrica per lavori sugli impianti

Ecco le varie zone interessate

La comunicazione

Ariano Irpino.  

C'è un nuovo stop all'energia elettrica ad Ariano Irpino. E' programnato per domani, mercoledì 17 dicembre 2025 dalle 09.00 alle 16.45. A comunicarlo è Enel distribuzione. L'interruzione, a causa della prosecuzione dei lavori agli impianti.

Ecco le zone interessate:

Viale Tigli, piazza Lusi, villa comunale, Petrara, piazza Dante, via Lusi, via Covotti, viale Tigli. 

Raccomandazioni  importanti da parte di Enel

Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Informazioni utili

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure  scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.

