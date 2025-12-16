Ariano: nuovo stop all'energia elettrica per lavori sugli impianti

C'è un nuovo stop all'energia elettrica ad Ariano Irpino. E' programnato per domani, mercoledì 17 dicembre 2025 dalle 09.00 alle 16.45. A comunicarlo è Enel distribuzione. L'interruzione, a causa della prosecuzione dei lavori agli impianti.
Ecco le zone interessate:
Viale Tigli, piazza Lusi, villa comunale, Petrara, piazza Dante, via Lusi, via Covotti, viale Tigli.
Raccomandazioni importanti da parte di Enel
Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
Informazioni utili
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.