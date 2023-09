Polmoniti, sepsi e ritorno della turbercolosi: se ne parla ad Avellino Al Moscati il convegno

Sepsi e insufficienza respiratoria i temi al centro del secondo appuntamento delle Giornate irpine di medicina interna, organizzato dai direttori delle Unità operative dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino e del presidio ospedaliero "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino. Domani, a partire dalle 9, nell'aula magna della Città ospedaliera di Avellino gli specialisti di diverse discipline si confronteranno in particolare su antibiotici di resistenza, ritorno della tubercolosi, complicanze delle polmoniti e sui cambiamenti terapeutici per la cura delle broncopneumopatie croniche ostruttive intervenute dopo la pandemia. "Sepsi e insufficienza respiratoria - spiegano Maria Amitrano e Annamaria Bellizzi, direttrici delle unitò operative di Avellino e Ariano Irpino- richiedono un approccio terapeutico multidisciplinare che affianchi il medico internista per individuare e definire il miglior percorso di cura". Apriranno i lavori il Dg del "Moscati", Domenico Pizzuti, il direttore sanitario Rosario Lanzetta, il presidnete dell'Orine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto, e il presidente dei dirigenti ospedalieri internisti della Campania, Ada Maffettone.