Avellino, lutto nel mondo delle imprese: scompare Cipriano, l'uomo Sciuker Rocco Cipriano aveva 77 anni. Fondò il marchio che si è imposto a livello internazionale.

Lutto nel mondo imprenditoriale campano. E' scomparso ad Avellino, all'età di 77 anni Rocco Cipriano, l'artefice del marchio Sciuker che ormai si è imposto a livello internazionale. Cipriano da tempo portava avanti con grande tenacia la sua battaglia contro la malattia che l'aveva colpito, ma è rimasto sempre in trincea, da buon capitano d'industria. Il suo successo in campo imprenditoriale è stato straordinario. Ci ha sempre messo la faccia, in prima persona, persino sui manifesti pubblicitari della sua azienda con grande passione e coraggio, vincendo sfide che sembravano impossibili. Era diventato ormai un simbolo, un punto di riferimento molto importante. Ed era molto popolare nella città di Avellino e non solo. Domani mattina alle 11,30 nella chiesa del Santissimo Rosario di Avellino al Corso Vittorio Emanuele si terranno i funerali. Ai familiari, alla moglie e in particolare al figlio Marco Cipriano, già presidente dell'Avellino calcio, la nostra vicinanza in questo momento di grandissimo dolore.

pi.mel.