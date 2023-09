Nostalgia '90, "In migliaia ad Avellino, esplosione dance a piazza Macello" Il sindaco Festa: Summer Festival stellare per la nostra città

Migliaia di persone si sono radunate a piazza Macello ad Avellino per un amarcord speciale, quello dei Nostalgia '90. Una serata all'insegna di miti, suoni, colori e atmosfera rigorosamente anni novanta che ha scatenato davvero tutti. Un nuovo appuntamento di un cartellone che sta calamitando ad Avellino tanti visitatori dalla provincia e non solo. "Una piazza Macello gremita in ogni ordine di posto ha rivissuto stasera i grandi successi degli anni '90, in un crescendo di ricordi e un'esplosione di nostalgia - dice il sindaco Gianluca Festa -.

Un dj set esaltante, tra coinvolgenti effetti speciali e un'animazione di grande suggestione, ci ha riportato ai bei tempi e ci ha visti tutti insieme cantare le canzoni che abbiamo tanto amato.

Nostalgia '90 ha segnato l'ennesimo grande successo di una programmazione estiva che ha portato qui in città migliaia di persone e ha consacrato il nuovo appeal turistico del capoluogo.

Un'altra serata luminosa nel firmamento di un Avellino Summer Festival stellare. ".