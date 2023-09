Ariano: La guerra in Ucraina irrompe alle Due Culture di Biogem La presenza di Antonio Noschese, consigliere scientifico della Marina Militare Italiana

La drammatica attualità del conflitto ben dentro le porte dell’Europa, commentato dal professore Antonio Noschese, consigliere scientifico della Marina Militare Italiana e presidente Idma (International Disaster Medicine Association) e dall’ambasciatore Pasquale D’Avino, già a capo della diplomazia italiana in Kazakistan e in Kirghizistan, si prende la scena, per il secondo anno consecutivo, al meeting settembrino arianese, in questa giornata di sabato.

Intervistati dall’ambasciatore Cosimo Risi, ormai padrone di casa a Biogem, i due svolgeranno un’analisi politico-diplomatico-militare su una situazione di crisi internazionale che appare ancora senza sbocchi.

Il confronto sulla guerra in Ucraina si colloca in mezzo a due appuntamenti direttamente collegati al mondo verde, tema principale delle Due Culture 2023.

In apertura (alle 16:00), il giornalista Rai Bruno Gambacorta, tra le più note firme del Tg2 e inventore di Eat Parade, intervisterà il professore Francesco Sottile, docente all’Università di Palermo e autorevole dirigente di Slow Food internazionale. Al centro di questo spazio, in ideale continuità con l’intervento svolto dal professore Remuzzi nella giornata precedente, una riflessione a tutto campo sui rapporti tra l’agricoltura e l’alimentazione sostenibile.

Protagonista della serata di oggi sarà, infine, Erminia Bianchino, responsabile del laboratorio di Nutraceutica nell’Istituto arianese, che presenterà ‘l’Erbario di Biogem, Inter folia fulget’, una riproduzione a stampa di un erbario di fine Ottocento, dove ogni tavola, unitamente alla botanica, è stata arricchita da riferimenti poetici e letterari.