Avellino, una domenica in bici per dire no alla violenza sulle donne La pedalata di sensibilizzazione da Borgo Ferrovia a Piazza Libertà

Una pedalata per dire no alla violenza sulle donne. Ad Avellino domenica di sport e sensibilizzazione, da Borgo Ferrovia a Piazza Libertà, in bici con associazioni e istituzioni cittadine al fianco delle donne.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Av Bike Woman”. La partenza dal piazzale della stazione di Borgo Ferrovia alla presenza del sindaco Gianluca Festa

La biciclettata si è snodata lungo un percorso di 10 km, ha attraversato anche Atripalda, per poi tornare in città e terminare in Piazza Libertà.

Tantissimi uomini al fianco delle donne per rilanciare un messaggio di ferma condanna alla violenza di genere. “Una piccola manifestazione ma per lanciare un grande messaggio, quanto mai attuale – dice l'organizzatrice, Emilia Falciano – dire no alla violenza, soprattutto la violenza di genere, alla luce degli episodi orrendi che abbiamo registrato anche ultimamente in Campania”.

“Deve essere un messaggio costante, incisivo, quasi incessante – aggiunge il sindaco Festa – far capire alle donne che le istituzioni sono sempre al loro fianco e scoraggiare i cattivi pensieri degli uomini, perchè istituzioni e forze dell'ordine saranno sempre vigili”.