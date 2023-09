Avellino Summer Festival, stasera gran finale con i Cugini di Campagna Stasera alle 21 a Rione Mazzini

Gran finale per l'Avellino Summer Festival, questa sera a Rione Mazzini, con i Cugini di campagna.

La storica band, che tante generazioni di appassionati ha fatto sognare con i suoi grandi successi ed il suo timbro inconfondibile, si esibirà alle ore 21.

Sarà la straordinaria tappa conclusiva di una programmazione avellinese che ha battuto ogni record di partecipazione. Migliaia e migliaia di persone hanno invaso Avellino per questa lunga estate di eventi, grandi concerti, rassegne e appuntamenti. Il capoluogo irpino è riuscito a diventare tappa irrinunciabile per persone di ogni età, con una ricca programmazione di microeventi e concerti con grandi nomi del panorama musicale nazionale.