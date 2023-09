Avellino, inizia la scuola: alla chiesa del Rosario la benedizione degli zaini Il messaggio di padre Giovanni Matera: "Docenti e studenti insieme per trasmettere valori"

Una messa molto partecipata alla Chiesa del Rosario da parte di famiglie e ragazzi per la benedizione degli zaini, in vista dell'inizio dell'anno scolastico ad Avellino.

Un momento importante per la comunità. Come ogni anno, parte la scuola tra emozioni, aspettative, timori e preoccupazioni per gli studenti e per le loro famiglie.

E' stato padre Giovanni Matera a benedire i ragazzi e il loro materiale scolastico. “Siamo vicinissimi ai ragazzi e alle famiglie, tra poco dovranno impegnarsi e dare il meglio di sé stessi. Il messaggio che mi sento di lanciare è quello che la scuola possa veramente accompagnare i ragazzi in una crescita sana, fatta di valori, e trasmettere davvero qualcosa di sano per loro; educarli e avviarli nel grande percorso della vita che dovranno fare con i loro genitori e con i loro maestri”.

Un messaggio quanto mai attuale in un momento in cui si fa un gran parlare di violenza giovanile. “La scuola deve essere veramente un caposaldo dell'educazione - aggiunge il parroco del Rosario - La si mette continuamente in discussione, per qualcuno ha fallito. Io credo che i veri valori si imparano a casa ma anche a scuola nel formare i futuri cittadini e, per noi, i futuri credenti”.