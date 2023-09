Fede, storia e tradizione: si rinnova il pellegrinaggio a Montevergine Domenica 17 settembre la partenza verso il Santuario di Mamma Schiavona

Si rinnova il pellegrinaggio a piedi a Montevergine. C'è fermento come ogni anno per questo appuntamento settembrino in tutta l'Irpinia e non solo. Da Avellino, la partenza è fissata domenica 17 settembre alle 6.00 dal piazzale antistante la parrocchia di San Ciro e alle 9.30 dal piazzale Ospedaletto d'Alpinolo. L'arrivo a Montevergine è previsto per le ore 12, mentre la santa messa alle 12.30. A promuoverlo il gruppo dell'Immavolata.

La storia del pellegrinaggio a Montevergine è molto sentita in Campania e risale ai tempi del santo fondatore Guglielmo da Vercelli nel primo quarto del XII secolo. La tradizione vuole che la prima chiesa dedicata alla Madonna si indicata dal Salvatore, apparso a San Guglielmo.

Testimonianze storiche di pellegrinaggi a Montevergine appaiono già in un documento del 1139, con fedeli che si recavano da Mamma Schiavona per invocare la misericordia di Dio e il perdono dei peccati.

La devozione alla Madonna di Montevergine - si legge nella pagina del Santuario Abbazia, dedicata alla storia del pellegrinaggio - è sempre stata molto sentita dalla popolazione campana, ma anche nel resto dell’Italia meridionale. Con i tanti emigrati all’estero, la devozione per Maria Santissima di Montevergine ha assunto un carattere universale.