Azienda speciale consortile A1: Augusto Morella è il nuovo presidente Sostituisce il compianto Francesco Pizzillo. Ecco il nuovo consiglio di amministrazione

Si è insediato da stamane il nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale consortile ambito 1 ad Ariano Irpino.

Augusto Morella, avvocato, 34 anni, ha conseguito il master in risk e disaster management e delle aziende sanitarie. Già attivamente impegnato con grande professionalità e spiccate capacità all'interno del consorzio, prende il posto del suo predecessore Francesco Pizzillo, venuto a mancare recentemente.

Il suo primo messaggio rivolto ai sindaci e delegati dell’assemblea

"E' innanzitutto doveroso ringraziarvi per l’attestazione di fiducia espressa che testimonia così onore, unitarietà, responsabilità e abnegazione.

Nella piena continuità e nella garanzia generale di funzionamento dell’azienda speciale consortile A1, ci si dedicherà al potenziamento dei servizi, alla loro piena efficienza, al rispetto dei tempi di pagamento, alla costante ricerca della qualità senza mai trascurare trasparenza ed efficienza, l’ascolto ed il dialogo costruttivo, l’umanizzazione dei servizi, l’umiltà.

Proprio l’umiltà conduce ad una riflessione più intima, all’essere resiliente e ossequioso nel dedicare ancora qualche momento dei lavori di questa assemblea dei sindaci per commemorare il compianto Francesco Pizzillo.

Facendo anche unione di sentimenti Francesco Pizzillo ha lasciato un innegabile vuoto di presenza colmato solo dal ricordo di stima, di un uomo dedito alle Istituzioni, e per chi lo ha vissuto e affiancato nella quotidianità, di un uomo sicuramente giusto.

Posso rappresentare al consenso di questa assemblea, affinché Francesco Pizzillo continui ad essere presente nella nostra quotidianità, che venga intitolato nella sua perenne memoria il salone, che insieme avevamo predisposto e progettato in previsione del trasferimento della sede nei nuovi locali di località martiri, per accogliere le attività istituzionali più solenni a partire proprio dalla assemblea dei sindaci.

Caro Franco, mancherai ma grazie per tutto quello che ci hai trasmesso ed insegnato, per il tempo dedicato spesso senza alcuna condizione e con umile spirito di servizio, sei stato e sarai per sempre il mio, il nostro presidente!"

Ecco il nuovo consiglio di amministrazione in rappresentanza dei sindaci dei 29 comuni costituenti l’ambito Sociale A1.

All’unanimità sono stati nominati: Augusto Morella, Rocco Barrasso, Giovanna Elena Pietrolà, Erminia Cerundolo , Marcello Cipriano , Carmine Famiglietti, Luigia Solomita, Raffaele Pennacchio e Angela La Porta.