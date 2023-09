Centro Autismo di Valle, le opposizioni chiedono l’affidamento all’Asl Presentata una mozione in consiglio comunale

Centro Autismo di Valle, i consiglieri di opposizione portano in Consiglio il caso dell’affidamento della gestione ai privati e chiedono formalmente l’affidamento all’Asl Avellino. Presentata una mozione.

Ecco il testo:

Ai sensi del’articolo 68 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, si sottopone al Consiglio comunale la seguente mozione avente come oggetto: "Affidamento del Centro servizi e assistenza sociosanitaria per soggetti autistici".

PREMESSO

Nel corso della riunione presieduta dal Prefetto Paola Spena in ordine allo stato di avanzamento delle attività finalizzate all’avvio del Centro per l’Autismo il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ed il Direttore Generale del’ASL, Mario Ferrante, nell’ottica della leale collaborazione interistituzionale, finalizzato al superiore bene della collettività e, soprattutto, a fornire sostegno ed assistenza ai cittadini più deboli attraverso un polo specialistico atteso da anni”, condividevano una strategia collaborativa che potesse consentire di addivenire ad una soluzione in tempi celeri

Che in particolare, I’Asl si impegnava a fornire un supporto in termini di consulenza, effettuando, insieme al’Ufficio Tecnico Comunale ed alla Direzione dei Lavori, un sopralluogo presso la struttura.

Che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto presentare la richiesta di parere propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività, impegnandosi, nel frattempo, a risolvere la problematica relativa alla proprietà dei suoli.

Che il Consiglio Comunale di Avellino in data 12/06/2023 con la Delibera n. 30 ha provveduto alla dichiarazione di interesse pubblico ed acquisizione sanante del suolo su cui sorge il predetto centro sito in località Valle in catasto foglio 9 p.lla 1128;

Che il Comune di Avelino in data 03/08/2023 ha emesso il Decreto n. 357 per l’acquisizione al patrimonio indisponibile del suolo su cui sorge il Centro;

Che in data 31/08/2023 con Determina n. 2625 il Comune di Avellino ha provveduto a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze le somme dovute per l’acquisizione coattiva del suolo;

CONSIDERATO che sono già stati siglati accordi tra il Comune di Avellino ASL e Prefettura finalizzati a garantire una gestione efficiente per i servizi assistenziali da erogare a favore dei giovani affetti da autismo ed ai loro familiari, che, ormai da troppi anni, attendono punti di riferimento sul territorio per il diritto inalienabile alla salute;

CONSIDERATO, soprattutto, che le prestazioni sanitarie gratuite sono erogate dal SSN, per il tramite delle ASL direttamente ovvero per il tramite di soggetti all’uopo accreditati e che, di contro, I’Ente locale non ha competenza a erogare servizi di rilevanza terapeutica, né direttamente, né tramite soggetto privato, dovendo quest’ultimo necessariamente avviare iter di accreditamento presso l’ASL;

CONSIDERATO che, in ogni caso, l’Azienda Sanitaria Locale è I’unica che in tempi brevi potrebbe dare risposte certe e garantire la copertura finanziarie per i servizi da erogare;

CONSIDERATO, altresì, che in un accordo istituzionale la cessione in convenzione del Centro per l’autismo, di proprietà comunale, all’ASL di Avellino non necessità di alcuna procedura di evidenza pubblica;

CONSIDERATO, infine, che, di contro, la concessione a soggetto privato della struttura acquisita al patrimonio pubblico potrà essere concessa esclusivamente tramite procedura selettiva trasparente ed imparziale, nel rispetto della finalità per cui è stata realizzata.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si chiede l’affidamento all’Asl della struttura.