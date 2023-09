AIR Campania: 1.400 corse al giorno, il piano regionale per gli studenti In provincia di Avellino la rimodulazione dei trasporti prevede 533 corse al giorno

Più di 1.400 corse al giorno da e per gli Istituti Scolastici e gli Atenei. È quanto prevede il piano regionale per il trasporto scolastico predisposto da AIR Campania a partire da domani, mercoledì 13 settembre.

Un piano articolato, quello messo a punto dai tecnici dell’azienda di Tpl, che tiene conto della domanda di mobilità dell’utenza scolastica rappresentata dai responsabili dei singoli ambiti territoriali afferenti all’Ufficio Scolastico Regionale.

In provincia di Avellino la rimodulazione dei trasporti prevede 533 corse al giorno da e per i principali plessi scolastici, a cui si aggiungono i servizi dedicati agli studenti con le 9 navette in partenza dall’Autostazione di Avellino da e per il campus cittadino di via Tuoro Cappuccini.

Dal capoluogo irpino saranno garantiti circa 45 collegamenti con l’Università di Fisciano/Lancusi, 14 per Benevento, 6 per Caserta e 70 corse verso Napoli che consentono di raggiungere i diversi dipartimenti.

A Benevento il piano “a scuole aperte” prevede 124 corse giornaliere, oltre a 16 collegamenti che permettono di raggiungere l’Università di Caserta e 20 corse da e per Napoli.

Nel bacino di Caserta il piano per gli studenti prevede 300 corse da e per i principali Istituti Scolastici. I collegamenti con le Università saranno garantiti con 8 corse al giorno da Caserta verso Fisciano e 40 in direzione Napoli. Da Capua sono previste 43 corse da e per Napoli, oltre quelle in partenza da Vairano con destinazione la Città Metropolitana. A queste si aggiungono circa 30 partenze da Mondragone/Castel Volturno per la facoltà di ingegneria della Federico II a piazzale Tecchio e le 44 corse della Circolare di Aversa che collega ai Dipartimenti di Architettura e Ingegneria della "Vanvitelli".

A Napoli 80 le corse scolastiche, con fermate presso gli Istituti superiori e collegamenti per l’Università di Fisciano e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Nel bacino di Salerno sono in totale circa 60 le corse in direzione del campus universitario di Fisciano/Lancusi e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Al piano regionale si aggiungono anche i collegamenti extraregionali dalla provincia di Caserta: Prata Sannita-Isernia (fermate per l’Istituto “Fermi”, il Liceo Classico “Fascitelli” e l’Istituto d’Arte) e Vairano-Cassino, per l’Università degli studi.

«Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco per rispondere alla domanda di mobilità studentesca, con un piano realizzato in collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali. Nei prossimi giorni il monitoraggio dei flussi ci dirà se ci sono scostamenti, che caratterizzano ogni inizio di anno scolastico, e se necessario apporteremo i dovuti correttivi», ha dichiarato l’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.