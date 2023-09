Bernardini ad Ariano: "Contro il sovraffollamento servono pene alternative" Tappa nel carcere Campanello per l'ex deputata radicale

Ai raggi x la condizioni di detenzione nelle carceri in Campania da parte dell'unione camere penali e dell'associazione nessuno tocchi Caino. Tappa in Irpinia nel carcere Campanello per l'ex deputata Rita Bernardini, ex-membro del consiglio generale del partito radicale.

"Le condizioni attuali sono veramente fuori della norma un pò ovunque in Italia, non solo per il sovraffollamento - ha detto Bernardini - ma proprio per la vita che si conduce all'interno del carcere. Noi facciamo una radiografia della situazione, cercando di dare una mano per risolvere i problemi più urgenti. No ha senso che entra in carcere chi deve scontare pochi mesi."

A fare gli onori casa alla delegazione il direttore dalla casa circondariale arianese Maria Rosaria Casaburo:

"Sono contenta di questa visita. E' un momento di crescita e di confronto per un carcere dove il trattamento sia una parola che si spende e realizza tutti i giorni. Questa estate non ci siamo fermati un istante, penso all'importante corso teorico e pratico che ha visto operativa la protezione civile, con la quale intendiamo proseguire il nostro percorso formativo ed altre iniziative."

Di rieducazione, attività trattamentali, ha parlato Giovanna Perna responsabile dell'osservatorio carcere in Campania.

"Più si investe in questa direzione e meno ci saranno situazioni allarmistiche. Qui si sta lavorando molto sotto questo aspetto e bisogna dare atto alla direzione e alla polizia penitenziaria per l'attività che viene svolta. E' davvero da apprezzare lo sforzo della direttrice Maria Rosaria Casaburo, ma anche del comandante, funzionario e staff pedagogico. Un lavoro eccezionale che va solo intensificato e valorizzato ancora di più."