Elezioni a Solofra, scuola e cyberbullismo: rafforzati i controlli Oggi la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal Prefetto Spena

Il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati.



Tre le tematiche affrontate, un focus specifico è stato dedicato alla rinnovazione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Solofra, disposta dal Consiglio di Stato, limitatamente alle Sezioni III e V.

Già nell’immediatezza delle vicende che hanno visto contrapposti due dei candidati alla carica di Sindaco, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di prevenzione e vigilanza a cura delle Forze dell’Ordine, anche per favorire una corretta campagna elettorale in vista del voto del 17 e 18 settembre p.v. Per l’occasione il Consesso è stato esteso al Commissario prefettizio nominato per la temporanea gestione dell’Ente fino all’espletamento delle operazioni elettorali, nonché al Comandante della Polizia Locale, i quali hanno evidenziato la massima attenzione riservata a questa fase, in raccordo con le Forze dell’Ordine, precisando che i comizi elettorali si sono svolti, finora, senza criticità.

In considerazione della settimana che precede le elezioni, il Prefetto ha richiamato l’esigenza di un ulteriore sforzo da parte di tutte le Forze di Polizia per garantire un sereno clima elettorale, impegno che sarà ulteriormente elevato nei giorni delle consultazioni.



Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta anche alla riapertura delle scuole prevista per domani, 13 settembre, anticipata all’11 settembre per alcuni istituti. Il Prefetto ha rimarcato l’importanza della più ampia sinergia interistituzionale, nel rispetto dell’autonomia scolastica e territoriale, rappresentando la necessità di predisporre a cura delle Forze dell’Ordine le opportune misure di vigilanza e controllo, con il concorso delle Polizie Locali, con particolare riguardo ai principali poli scolastici, sia per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, che per evitare situazioni di congestionamento del traffico nei punti di maggiore criticità.



Ad allievi, docenti e personale educativo operanti in provincia, il Prefetto rivolge i migliori auguri per il nuovo anno scolastico, confermando la costante collaborazione con il mondo della Scuola, anche attraverso iniziative che saranno condivise, in raccordo con Prefettura e Forze dell’Ordine, sui temi della legalità quali bullismo e cyberbullismo, rischi connessi all’uso di internet e dei social oltre che al consumo di alcool e sostanze stupefacenti, violenza di genere, sicurezza stradale.

A tale riguardo la Prefettura ha intenzione di definire un Protocollo, che sarà portato all’attenzione del nuovo Dirigente Scolastico Provinciale, al fine di offrire alle Istituzioni scolastiche un ulteriore strumento, utile a valorizzare l’educazione alla convivenza civile ed i principi di legalità della nostra Costituzione, promuovendo nei giovani l’esercizio della cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema sociale, della partecipazione responsabile e della cooperazione.