Ariano: suono del corno alla Mancini in ricordo del musicista ucciso a Napoli L'istituto di Cardito ha condiviso la proposta della rete campana ad indirizzo musicale

Anche dalle aree interne, la ripartenza del nuovo anno scolastico è stata scandita dal suono del corno così come avvenuto in molti istituti italiani, in ricordo del giovane talentuoso musicista Giovanni Battista Cutolo, barbaramente ucciso a Napoli.

Tra le scuole più significative in Irpinia, con percorsi ad indirizzo musicale l'istituto comprensivo Mancini guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Aragiusto. Un'eccellenza nel panorama irpino e non solo.

Le attività sono partite per tutti nella giornata di ieri, tranne per le classi prime ed i bambini di tre anni che hanno iniziato stamane con l'accoglienza.

L'istituto arianese è parte attiva della rete delle scuole secondarie di primo grado della Campania con percorsi a indirizzo musicale e il polo dei licei musicali e coreutici.

Ariano ha condiviso in pieno la proposta dalla scuola capofila regionale, Ic monsignor Mario Vassalluzzo Comvass di Roccapiemonte, di iniziare l’anno scolastico 2023/24 sostituendo il suono della prima campanella con quello del corno:

"Con la speranza che i nostri giovani possano “imbracciare” sempre più strumenti musicali piuttosto che armi."