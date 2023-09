Avellino, rifatte le strisce pedonali davanti le scuole Per la riapertura degli istituti intensificata la presenza di vigili in strada

Ad Avellino si è provveduto a rifare le strisce pedonali davanti a tutti i plessi del capoluogo. Inoltre saranno disposti più vigili ed ausiliari in strada e gli edifici di pertinenza comunale sono stati riverniciati anche grazie all’impegno dei detenuti.

Nei giorni scorsi, è stata sistemata la segnaletica orizzontale in corrispondenza degli edifici scolastici per consentire un accesso più sicuro agli studenti, ai genitori ed al personale scolastico.

Gli interventi son stati realizzati dovunque sia stato ritenuto necessario, al centro come in periferia: da via Tuoro Cappuccini a Rione Parco, da via Roma a via Colombo, da via Morelli e Silvati a via Annarumma.

Sul versante del traffico, il piano dell’Amministrazione comunale è ormai consolidato. Da lunedì, è stata intensificata la presenza dei vigili urbani in strada.

Quattro pattuglie dei caschi bianchi stazioneranno nelle zone nevralgiche della viabilità: in particolare, ma non solo, agli incroci di Piazza Macello, Piazza Garibaldi, via Morelli e Silvati e via Roma. Gli ausiliari dell’Acs saranno attivi principalmente nei pressi delle scuole elementari, per assicurare l’accesso in piena sicurezza dei pedoni.

Nelle scorse settimane, su impulso dell’Assessorato all’Istruzione, guidato da Giuseppe Giacobbe, erano state riverniciate le scuole di pertinenza dell’ente.

I lavori in questione erano stati realizzati con l’aiuto dei detenuti del carcere di Bellizzi, sulla base della convenzione stretta dall’ente con la Casa circondariale nei mesi scorsi. Gli stessi detenuti, in questi giorni, stanno facendo altrettanto con le palestre.