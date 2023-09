Inizio anno scolastico ad Avellino, gli auguri di Festa agli studenti Il post su facebook del primo cittadino

Domani inizia l'anno scolastico ad Avellino, al netto di alcuni istituti che hanno già cominciato tra ieri e oggi. Agli studenti sono arrivati anche gli auguri del sindaco Festa con un post su facebook.

"Domani suonerà la campanella per migliaia di studenti. Per alcuni, sarà il primo giorno di scuola. Per altri, la ripresa. Per altri ancora, l’ultimo anno di un percorso già avviato. Per tutti, sarà una grande emozione.

Quello che vi auguro è di vivere appieno ogni istante. Con impegno e abnegazione, ma anche con consapevolezza.

Dovete vivere convintamente ogni singola giornata. Con la voglia di imparare non soltanto le nozioni scolastiche. Ma anche tante lezioni di vita. Buon anno scolastico a tutti".