Congresso eucaristico diocesano: ad Ariano arriva il cardinale Angelo Comastri L'appello di Sergio Melillo all’intera diocesi ad un coinvolgimento attivo e condiviso

Domenica 17 settembre inizierà il congresso eucaristico della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, guidata dal vescovo Sergio Melillo. L’evento, come ricorda il vescovo nella lettera inviata ai presbiteri, dopo “il cammino percorso nel triennio pastorale che ci ha fatto sperimentare la logica eucaristica della vita ecclesiale” durerà una settimana (17-24 settembre) ed emerge dalla necessità che “la profondità dell’esperienza eucaristica ci apra al dialogo tra noi e il mondo con la mente e il cuore”.

Dal Congresso, attraverso la preghiera e il coinvolgimento in tale iniziativa, dovranno nascere “le energie necessarie per custodire con saggezza ogni frammento di verità e amore che incontriamo lungo la via”.

Da qui l’appello di Sergio Melillo all’intera diocesi ad “un coinvolgimento attivo e condiviso” durante la settimana. “Nel contesto odierno - sottolinea il Vescovo - va accolto un linguaggio capace di declinare le verità della fede con gesti, segni e parole che risuonino nel cuore di una generazione in cerca di ascolto e comprensione”. A tal fine e per tali motivi, nel corso della settimana sono stati programmate diverse iniziative e vari incontri che evidenziano l’esigenza della Diocesi di porsi in dialogo continuo e costante col territorio e le sue diverse realtà sociali: il mondo del lavoro, della scuola, quello strettamente legato alla vita sociale, della politica, educativo, della legalità e delle nuove generazioni.

Un cammino, dunque, quello della diocesi che si inserisce pienamente nel percorso tracciato dalle linee guida per la fase sapienziale del cammino sinodale delle chiese in Italia. E’ proprio “nelle Chiese particolari – evidenziano le linee guida – che vive e opera l’intero popolo di Dio e che ogni giorno, nelle case, nei luoghi di lavoro e di studio, negli ambienti di cura e di incontro, nelle comunità cristiane e nella società porta avanti la costruzione del regno di Dio”.

Numerosi gli incontri e le iniziative in programma: domenica 17 settembre, alle ore 18:30, in occasione della riapertura della Concattedrale di Lacedonia, il vescovo presiederà la solenne concelebrazione eucaristica con la quale si darà inizio al congresso.

La giornata di lunedì 18 sarà incentrata sulla legalità. Alle ore 18:00 ad Ariano Irpino, si terrà, infatti, l’incontro col procuratore della repubblica di Avellino, Domenico Airoma. Alle ore 21:00 è prevista l’adorazione eucaristica in contemporanea in tutte le comunità parrocchiali.

Martedì 19 sono in programma due incontri: alle ore 10:30 con il personale sanitario e alle ore 16:30 con quello penitenziario. Interverranno, rispettivamente, Patrizia Rolando dei Silenziosi Operai della Croce, e don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani nelle carceri d’Italia. Alle ore 19:00 si terranno i Laboratori di ascolto e conversazione sinodale nelle varie foranie della Diocesi.

Mercoledì 20 il dialogo proseguirà con il mondo della politica con un’iniziativa programmata alle ore 18:00 a Flumeri e nella quale interverranno Antonio Zizza, ricercatore in scienze sociali e politiche, e Flavio Felice, ordinario di storia delle dottrine politiche presso l’Università del Molise.

Giovedì 21, alle ore 17:00, presso la Cattedrale di Ariano, saranno celebrati i Vespri con la partecipazione del Cardinale Angelo Comastri e, a seguire, si terrà la processione eucaristica per le vie della Città.

Venerdì 22 il congresso incontrerà il mondo dei giovani e della scuola: a San Nicola Baronia, con inizio alle ore 10:30, è in programma la presenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con il provveditore agli studi di Avellino, Fiorella Pagliuca, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Alle ore 18:00, ad Ariano, il dialogo si terrà con il mondo del lavoro attraverso la partecipazione Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Il mondo della cultura sarà coinvolto sabato 23, ad Ariano, attraverso gli interventi di Ortensio Zecchino, ordinario di storia medioevale e moderna, nonché presidente di biogem, di Giovanni Gardini, presidente dell’associazione musei ecclesiastici italiani (Amei) e Lucio Romano, docente di bioetica presso la pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale. Alle ore 21:00, presso la cattedrale di Ariano, si terrà il concerto meditazione del coro “Frammenti di luce”.

La conclusione del congresso eucaristico diocesano avverrà domenica 24 settembre con la solenne concelebrazione eucaristica in programma alle ore 18:00 presso la cattedrale di Ariano e che sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della congregazione per l’educazione cattolica.