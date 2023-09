Gerardo Carmine Gargiulo, fake news sulla morte: Sono vivo e lotto come un lupo Avvocato e cantante era stato dato per morto nelle scorse ore

"Sono vivo e lotto come un lupo", così Gerardo Carmine Gargiulo rassicura tutti, dopo la notizia diffusa e diventata virale sui social della sua morte. La notizia, smentita anche da suo figlio Carmine, era dilagata in poche ore ed era stata accolta con dolore e sconcerto dagli amici e dai tifosi dell'Avellino, che hanno pubblicato subito numerosi post sui social per ricordarlo. Tutto sbagliato. Per fortuna. Gerardo Carmine Gargiulo è vivo. "Sono in chiesa a pregare per tutti. Anche per chi ha diffuso una notizia non vera. Un forte abbraccio ai mitici tifosi del lupo", ha raccontato raggiunto al cellulare.