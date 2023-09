Imbriani: nuovo anno e nuova sede: "Un pò di nostalgia ma guardiamo al futuro" Il preside: 50 anni di storia restano patrimonio prezioso della nostra comunità scolastica

Nuovo anno e nuova sede per il Liceo P. E. Imbriani di Avellino. Il preside Sergio Siciliano ha accolto mercoledì mattina gli studenti nella nuova sede, quella dell'ex Geometra D'Agostino. Dista solo pochi metri la nuova sede dalla storica sede del Liceo, ex Magistrale, che sarà abbattuto dopo 50 anni di storia. L’ente Provincia ha ottenuto l’approvazione del progetto di abbattimento e ricostruzione del Liceo P.E.Imbriani in via Pescatori ad Avellino. Il nuovo Liceo risponderà alle nuove normative sismiche, con un’importante spesa per gli interventi da oltre 14 milioni di euro. Sarà un edificio bellissimo e ultra moderno, quindi non energivoro. Con tutti gli spazi adeguati per la scuola, i lavori partiranno a breve e garantiranno una vera e propria svolta per la didattica e formazione provinciale. "Gli alunni dell’istituto, circa 1200, sono stati trasferiti all’Istituto per Geometri D’Agostino. Una piccola rivoluzione per gli studenti e docenti e personale, che però ci assicurerà una nuova scuola, maggiormente funzionale e adeguata ad ogni criterio di sicurezza. Certo, c'è un pizzico di nostalgia nel guardare al passato, ma siamo l'intervento era necessario e ci garantirà spazi maggiormente moderni e funzionali. Auguro ai nostri alunni di impegnarsi in questo nuovo anno, in cui saranno tante le sfide da accogliere e vincere per crescere, formarsi e diventare cittadini migliori e consapevoli. Potranno affidarsi al corpo docente della scuola che saprà accompagnarli in questo nuovo anno di vita, cultura e formazione".

Intanto i cantieri per l'edilizia scolastica irpina si avviano. A fine settimana la Provincia assegna i due appalti per le nuove sedi dell’Istituto Superiore “De Luca” di via Tuoro Cappuccini e del liceo Imbriani investendo oltre 30 milioni coi fondi del PNRR. Si aggiungono gli altri interventi tra cui quattro nuove palestre che portano il conto a 40 milioni. Ma non solo. Anche il Comune di Avellino è impegnato nelle ultime procedure per abbare la Dante Alighieri di via Piave e per realizzare un nuovo campus.