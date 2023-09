Con Animo Fierissimo, prove al Corso e la chiesa del Rosario si illumina Prove generali per il videomapping di domani sera dedicato ai bombardamenti del 1943

Fervono i preparativi per la rievocazione suggestiva ed emozionale dei bombardamenti del 14 settembre 1943, “Con animo Fierissimo”, organizzata dall’Amministrazione comunale insieme all’associazione “Magnitudo”, per sabato, 16 settembre, alle ore 20.

Ieri sera, le prove tecniche per l’illuminazione speciale che contribuirà a far conoscere a tutti coloro che non hanno contezza delle proporzioni di quella immane tragedia cosa significò per la comunità avellinese.

Sulla chiesa del Rosario, il videomapping che, unito agli effetti scenici e sonori voluti dal settore Cultura di Piazza del Popolo, concorrerà a costruire uno storytelling particolarmente immersivo.

Ottant’anni dopo quell’evento tragico, per il quale la città di Avellino fu insignita della medaglia d’oro al Valor civile, il capoluogo si appresta a rivivere una delle pagine più tragiche della sua storia, dalla quale seppe però risollevarsi con grande tenacia e dignità.

Avellino è Ricordo